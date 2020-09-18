Фото: в Новой Ладоге почтили память моряков Ладожской флотилии

У мемориала морякам Ладожской военной флотилии и речникам Северо-Западного речного пароходства в Новой Ладоге состоялась акция «Реквием над Ладогой». Она посвящена гибели баржи № 752 в сентябре 1941-го.

Так, судно вышло из порта Осиновец под буксиром «Орла». В результате мощного шторма баржа потерпела крушение и погибло по разным данным от 1200 до 1500 человек, подавляющее большинство которых — курсанты и командиры военно-морских учреждений Ленинграда. Новая Ладога приняла спасенных.

Участие в акции приняли представители местного Совета ветеранов и учащиеся Новоладожской средней школы, сотрудники пожарной части № 121 ОГПС Волховского района, сотрудники поисково-спасательного отряда «Новая Ладога» и государственной инспекции по маломерным судам. В ходе акции над рекой Волхов прозвучали имена погибших, в их честь отправлены в путь бумажные кораблики и траурный венок.