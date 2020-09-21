Расселение аварийного жилья продолжается в Ленобласти. В лидерах Волосово и Сясьстрой

339 аварийных жилых помещений было расселено в 2020 году. Около тысячи человек получили новые квартиры

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, до конца 2020 года планируется расселить еще около 7 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда за счет приобретения квартир в 35 муниципальных образованиях. Всего же власти Ленобласти рассчитывают до 2025 года расселить более 15 тысяч человек из аварийного жилья.

Жилье для переселения граждан приобреталось на вторичном рынке в Приозерском, Кингисеппском, Волосовском, Гатчинском, Волховском, Лодейнопольском, Всеволожском, Выборгском, Киришском, Сланцевском, Кировском, Лужском и Тосненском районах.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, специально для реализации программы в регионе составили реестр аварийного жилищного фонда, который включает в себя дома признанные непригодным для проживания после 1 января 2012 года, но не попавшие в предыдущую программу расселения. На новую программу 2019-2024 годов уже предусмотрено финансирование свыше 11 млрд рублей. Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, новая программа расселения аварийного жилья начнется в первую очередь с районов, администрация которых ведет активную работу в данном направлении.

Рейтинг муниципальных образований по исполнению региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» опубликован на сайте комитета по строительству Ленобласти. Всю актуальную информацию о реализации программы переселения можно посмотреть на официальном сайте комитета по строительству Ленобласти. С реестром аварийных домов, попавших под расселение до 2025 года, можно ознакомиться здесь.