На КАД от Софийской улицы до вантового моста перекроют две полосы движения

Движение будет ограничено до 5 октября.

В понедельник, 21 сентября, на КАД от развязки с Софийской улицей до Большого Обуховского моста перекрыли для движения транспорта третью и четвертую полосы, на оставшихся ввели ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На время ремонта установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, и световые сигнализации. Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.