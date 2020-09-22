Facebook отсудил бренд Oculus у сети ветклиник в Санкт-Петербурге

Суд по интеллектуальным правам (СИП) по иску американской компании Facebook Technologies LLC досрочно прекратил правовую охрану товарного знака Oculus/«Окулюс», принадлежащего петербургскому ООО «Эко», владельцу сети ветеринарных клиник.

Как следует из опубликованного решения суда, иск удовлетворён частично. СИП отменил регистрацию бренда ответчика для таких услуг одного из классов международной классификации товаров и услуг (МКТУ), как аренда спортплощадок, азартные игры, обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть, развлекательные телевизионные передачи, услуги казино и еще ряд услуг.

В то же время суд сохранил права российской компании на спорный товарный знак для таких услуг, как агентства по предоставлению моделей для художников, дрессировка животных, издание книг, киностудии и ряда других. В этой части истец, как указал суд, не представил достаточных доказательств своей заинтересованности в использовании бренда.

В иске говорится, что Facebook приобрёл компанию Oculus VR, LLC, разработчика оборудования Oculus и игр для виртуальной реальности. Истец заявил в суде, что оказывает услуги под брендом Oculus в разных странах мира и готов начать оказывать их в России после того, как будет прекращена правовая охрана товарного знака ответчика.

Истец, в частности, предлагает услугу Oculus Venues, с помощью которой его клиенты могут посмотреть концерт, спортивный матч или шоу в режиме виртуальной реальности, предлагает программу виртуальной реальности для изучения иностранных языков с помощью погружения в реальные жизненные ситуации, предлагает игры, музыку, фильмы, приложения для занятий спортом, с которыми можно совмещать оборудование Oculus. В судебном акте также отмечается, что Facebook подал в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Oculus и «Окулус».

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По данным Роспатента, товарный знак Oculus/«Окулюс» зарегистрирован на имя ООО «Эко» в 2016 году. Он распространяется на два класса товаров, включая, например, препараты для медицинских и ветеринарных целей и корм для животных, и два класса услуг, в том числе, ветеринарные услуги, видеосъёмку, дрессировку животных. Facebook развивает свою VR-систему Oculus Quest. Она оснащена сенсорными контроллерами, что позволяет пользователям естественным образом взаимодействовать с людьми и объектами.