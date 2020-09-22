Театр «Комедианты» угощает шампанским и открывает новый сезон

Тридцать первый сезон театр откроет показом спектакля «Дачницы».

Всех пришедших сегодня, 22 сентября, зрителей на спектакль «Дачницы» в честь возобновления работы угостят шампанским.

Также артисты театра планируют два выездных выступления: 24 сентября в Волосово с комедией «Дурочка» по пьесе Лопе Де Вега и 30 сентября в Сосновом Бору с тем же спектаклем.

Напомним, что в соответствии с Указом Владимира Путина 2019 год в РФ объявлен Годом театра. Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных традиций и достижений; доступностью лучших образцов театрального искусства для жителей разных городов, совершенствованием организации театрального дела и привлечением внимания к вопросам театрального образования.