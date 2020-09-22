Жительница Выборга поблагодарила спасателей, которые вывели ее из леса

Жительница Саранска поблагодарила местных спасателей, которые смогли оперативно найти ее в лесу.

Вчера, 21 сентября, женщина отправились в лес за грибами и заблудилась, она сразу же позвонила спасателям. На помощь выехала спасательная служба Выборга, местную жительницу оперативно нашли и вывели из леса.