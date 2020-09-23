Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 23 сентября

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 31,7 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 980 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 23,5 млн человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.

В Индии COVID-19 диагностирован более 5 640 496 человек. Непростая ситуация складывается в Бразилии где насчитывают 4 595 335 заражённых. США лидируют по распространению вируса: свыше 7 097 937 заболевших.

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В России, по состоянию на утро на 23 сентября, число заразившихся коронавирусом составляло 1 115 810 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.