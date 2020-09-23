Масочный режим в общественном транспорте в Санкт-Петербурге продлили до 11 октября

В Санкт-Петербурге продлили обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте до 11 октября на фоне пандемии коронавируса, сообщает городской комитет по транспорту.

«Санкт-Петербург продлевает до 11 октября 2020 года ограничительные меры, сдерживающие распространение коронавирусной инфекции. Пассажиров общественного транспорта, в том числе метрополитена, просят использовать индивидуальные средства защиты — маски и перчатки», — говорится в сообщении.

Согласно постановлению городского правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции», использование средств индивидуальной защиты является обязательным в общественных местах, к которым относятся вестибюли и станции метрополитена, остановки и салоны общественного транспорта.

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