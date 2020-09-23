Масочный режим в общественном транспорте в Санкт-Петербурге продлили до 11 октября

В Санкт-Петербурге продлили обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте до 11 октября на фоне пандемии коронавируса, сообщает городской комитет по транспорту.
Согласно постановлению городского правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции», использование средств индивидуальной защиты является обязательным в общественных местах, к которым относятся вестибюли и станции метрополитена, остановки и салоны общественного транспорта.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 211 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрирован 41 151 случай заражения COVID-19. Скончались 2802 человека. Выздоровело 28 036 человек.