Обвиняемый в убийстве матери студент из Санкт-Петербурга арестован на 2 месяца

Студента второго курса Санкт-Петербургского государственного морского технического университета 19-летнего Олега Рубцова, обвиняемого в убийстве матери в Петербурге, суд арестовал на два месяца на время предварительного следствия.
Адвокат просил суд продлить задержание обвиняемого на 72 часа для подготовки и сбора документов. Суд в удовлетворении ходатайства защиты отказал.
По версии следствия, 20 сентября Рубцова нанёс матери множественные удары ножом из-за возникшей неприязни.
Сторона обвинения возражала против домашнего ареста и наставила на аресте студента в том числе из-за того, что показания в деле, говорящие о его виновности, давал отец. 20 сентября Александр Рубцов уехал на дачу, а когда вернулся, обнаружил тело жены в ванной комнате со множественными колото-резаными ранениями.
Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе было обнаружено тело женщины 1963 года рождения с ножевыми ранения. В убийстве подозревается ее 19-летний сын, он был задержан 21 сентября на Пискаревском проспекте.