Обвиняемый в убийстве матери студент из Санкт-Петербурга арестован на 2 месяца

Студента второго курса Санкт-Петербургского государственного морского технического университета 19-летнего Олега Рубцова, обвиняемого в убийстве матери в Петербурге, суд арестовал на два месяца на время предварительного следствия.

«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца по 20 ноября 2020 года», — объявил судья Красногвардейского районного суда Андрей Мальцев.

Адвокат просил суд продлить задержание обвиняемого на 72 часа для подготовки и сбора документов. Суд в удовлетворении ходатайства защиты отказал.

По версии следствия, 20 сентября Рубцова нанёс матери множественные удары ножом из-за возникшей неприязни.

«Из объяснения Рубцова следователю: …возникла ненависть к матери, нанёс удары ножом, несколько раз ударил ножом в спину… просила не убивать… нашёл заначку, которая приготовила мать и ушёл из дома», — зачитал судья объяснения обвиняемого, данные после задержания.

Сторона обвинения возражала против домашнего ареста и наставила на аресте студента в том числе из-за того, что показания в деле, говорящие о его виновности, давал отец. 20 сентября Александр Рубцов уехал на дачу, а когда вернулся, обнаружил тело жены в ванной комнате со множественными колото-резаными ранениями.

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