Фото: задержан убийца-расчленитель 23-летнего трансгендера из Узбекистана

По подозрению в убийстве и расчленении 23-летнего мигранта-трансгендера из Узбекистана задержан 53-летний Юрий Яновский. Он был постоянным клиентом убитого.

Их встречи носили интимный характер. Но в ночь с 12 на 13 января 2020 года в апарт-отеле на Васильевском в Петербурге Юрию показалось, что молодой человек хочет его усыпить и обокрасть.

Яновский убил свою жертву ножом, а тело распилил ножовкой. По версии следствия, спрятать останки ему мог помочь его знакомый Роман Пензин. С ним беседуют следователи.