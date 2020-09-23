В Ленобласти 55 новых случаев заражения коронавирусом — данные на 23 сентября

В Ленобласти на утро 23 сентября зафиксированы 55 новых случаев коронавируса. В настоящее время неизвестно в каких районах появились новые заражённые.

В России подтверждены 6 431 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 1 446 случаев (24,2%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 1 122 241 человек.

Как сообщает оперштаб, за сутки зарегистрировано 150 летальных случаев. При этом за сутки выздоровели 5 750 человек, общее число выписанных — 923 699.