Путин пообещал индексацию пенсий в России на 6,3% в 2021 году

Сегодня, 23 сентября, на встрече с членами Совета Федерации президент Владимир Путин пообещал индексацию пенсий в 2021 году на 6,3%.

При этом глава государства отметил, что эта индексация превышает уровень прогнозируемой инфляции в полтора раза. Это распространяется только на выплаты, которые получают неработающие пенсионеры.

Ранее россиян предупредили об опасности хранения пенсии на банковской карте. Получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не будет снимать средства с карты на протяжении полугода.