Назван оклад историка Соколова, убившего аспирантку СПбГУ

В суде на заседании зачитали трудовой договор историка Олега Соколова, преподававшего в СПбГУ. Оклад Соколова составлял 17,5 тысяч рублей.

Незадолго до этого судья зачитала список увечий, которые зафиксировали у погибшей аспирантки Анастасии Ещенко. На это потребовалось около 20 минут.

Преступление произошло в ноябре прошлого года: подсудимый поссорился с аспиранткой на почве ревности, взял обрез и выстрелил в голову девушки, после чего начал ее душить. После этого он еще трижды выстрелил в нее. На следующий день Соколов расчленил тело ножовкой, топором и двумя кухонными ножами, а останки отправил в Мойку.