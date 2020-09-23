Суд Кировска арестовал обвиняемого в убийстве трансгендера из Таджикистана

Суд Кировска отправил в СИЗО актера Юрия Яновского, который обвиняется в убийстве трансгендера, чей расчлененный труп был найден этим летом в реке Мге.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 октября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ленинградского областного суда.

Напомним, в июне тело без рук, ног и головы, но с грудными имплантами обнаружил школьник, который решил искупаться в реке Мга. Погибшим оказался 24-летний уроженец Таджикистана, который был транссексуалом. По подозрению в убийстве и расчленении задержан 53-летний Юрий Яновский. Он был постоянным клиентом убитого.