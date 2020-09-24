Шесть тысяч кубометров нелегальных свалок вывезли с обочин дорог Ленобласти

«Лидерами» по мусору в полосе отвода стали Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский и Тихвинский районы.

Основная масса свалок зафиксирована вблизи магистралей, ведущих в сторону коттеджных, дачных и садоводческих массивов. Меньше всего нелегальных свалок зафиксировано на дорогах Подпорожского, Волховского и Лужского районов.

Больше всего на обочинах найдено пластиковых упаковок, старых шин, бытовых отходов и различного материала, применяемого в дачном строительстве: обрезков досок, частей заборов, бетона и битого кирпича.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в течение 2019 года в Ленобласти ликвидировано 1048 незаконных свалок. За год с незаконных свалок вывезли около 78 тысяч кубических метров мусора. 48% убранных свалок находилась на землях лесного фонда, около 30% — в границах населенных пунктов.

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Напомним, что ранее Александр Дрозденко предложил платить жителям Ленинградкой области за гражданскую позицию, которая должна проявляться в борьбе с нелегальными мусорными перевозчиками и стихийными свалками.