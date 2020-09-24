Жильцы дома на Большевиков пожаловались на таксистов, оккупировавших их двор

В Петербурге жильцы многоэтажного дома на проспекте Большевиков обратились в “Невские новости” из-за того, что их двор превратился в парковку для таксистов.

“Яндекс.Такси” устроили диспетчерскую на первом этаже жилого дома №9 на проспекте Большевиков. Теперь их двор оказался забит машинами такси, а местным жителям приходится парковаться далеко от дома.

“Двор у нас узкий, маленький, поэтому сразу обратил внимание, что стали парковаться машины такси. К тому же увидел, что в самом подъезде теперь трутся какие-то мужики. А потом заметил в окне помещения табличку, прикрепленную с обратной стороны «Яндекс.Такси», — поделился один из местных жителей.

В администрации Невского района города отметили, что готовы организовать проверку, если к ним напрямую поступят жалобы от местного населения. Люди же не уверены, что организации, разместившиеся в доме, сделали это легально.