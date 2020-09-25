В Роспотребнадзоре рассказали, какие маски лучше не использовать

Как проинформировали в ведомстве, медицинские маски, которые являются некачественными, не приносят никакой пользы в пандемию. Более того, они могут пропускать частицы вирусной инфекции.
Например, если изделие не имеет соответствующего сертификата об использовании в медицинских целях, то использовать его как защиту нет никакого смысла.
Об этом сообщила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова во время эфира в Instagram.
«Когда мы покупаем маску, мы должны внимательно читать свидетельство, сертификат о ее пригодности для использования в медицинских целях», — подчеркнула Руженцова.
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23.09.2020 159
Также, как заявила представитель ведомства, маска неизвестного производства может пропускать частицы вирусов.