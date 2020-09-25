Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 25 сентября

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 32,4 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 993 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 24,1 млн человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.

В Индии COVID-19 диагностирован более 5 818 570 человек. Непростая ситуация складывается в Бразилии где насчитывают 4 659 909 заражённых. США лидируют по распространению вируса: свыше 7 185 471 заболевших.

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В России, по состоянию на утро на 25 сентября, число заразившихся коронавирусом составляло 1 128 836 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.