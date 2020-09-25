В отношении главы Ломоносовского района Сергея Годова начали проверку

По поручению губернатора Ленобласти в отношении главы Ломоносовского района Сергей Годова началась проверка.

Администрация губернатора и правительство Ленобласти в ближайшие дни проверят достоверность и полноту сведений о доходах, расходах и имуществе. По данным telegram-канала “Тайны Ленинградского двора”, планируется отставка не только Годова, но и еще нескольких глав. Причины различные и не только в связи с утратой доверия или коррупционными скандалами.

Напомним, 23 сентября был задержан заместитель главы администрации Ломоносовского района Александр Куксенко. По версии следствия, чиновник предложил предпринимателю муниципальные контракты на вывоз мусора с районных кладбищ. Работы не выполнялись, однако деньги за них переводились из муниципального бюджета. Выявлено два договора на общую сумму 190 тысяч рублей.