В Петербурге на карантин закрыли один детский сад и 26 классов

Причиной закрытия образовательный учреждений стало не только выявление коронавирусной инфекции, но и распространение ОРВИ.

На сегодняшний день, 25 сентября, на карантин полностью закрыт один детский сад и 26 классов в 10 школах Петербурга отправлены на дистанционное обучение. Предполагается, что карантин продлится две недели. Об этом “Петербургскому дневнику” сообщили в комитете по образованию.

Ранее мы сообщали, что по предписанию регионального управления Роспотребнадзора в Волхове закрыли детский сад. Причина: у пятерых детей в двух группах обнаружили признаки острой кишечной инфекции.