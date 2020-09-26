Волейболисты «Динамо-ЛО» встретятся с соперниками на домашней арене в Сосновом Бору

Сегодня, 26 сентября, в новом волейбольном центре в Сосновом Бору проходит матч открытия сезона 2020/21 между клубами «Динамо-Ленинградская область» и АСК из Нижнего Новгорода.

У спортсменов Ленобласти это пятый сезон, сегодня они впервые в истории дебютируют на домашней арене. В клуб успели вернуться доигровщик Денис Бирюков и либеро Семён Кривитченко. В команде также оказались многократный чемпион России блокирующий Александр Абросимов, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира диагональный Никита Алексеев и один из самых титулованных доигровщиков Европы — Лукаш Дивиш.

Начало матча в 18:00. Трансляцию будет вести телеканал ЛенТВ24.

Ранее ivbg.ru писал, что «Ленинградец» победил «Олимп-Долгопрудный» и прошел в групповой этап Кубка России. Голами отметились защитник Сергей Николаев и нападающий Никита Хлусов.