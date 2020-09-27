Тысячи цыплят сгорели в ангаре в Кировском районе

Сегодня утром, 27 сентября, в дежурную часть МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Рындела Кировского района. Горел ангар на площади 180 «квадратов».

Возгорание полностью удалось ликвидировать только во второй половине дня. На месте работали 16 человек и четыре единицы техники дежурных смен 129, 112 и 121 пожарной части.

Среди людей пострадавших не оказалось, однако погибли около семи тысяч цыплят, поскольку пожар был на территории частного фермерского хозяйства «Шумские просторы». Около пятисот взрослых кур удалось спасти. Продукция фермеров поставляется в том числе в премиальные магазины Петербурга, передает 47news.

Фото: 47news/ГУ МЧС по Ленобласти