Бабье лето в Ленобласти и Петербурге отступает, но не сдается

Рабочая неделя вновь началась с тепла. Бабье лето постепенно отступает из Ленобласти и Петербурга, но сдаваться не намерено, об этом рассказал ведущий специалист погодного центра “Фобос” Михаил Леус.

В ближайшие дня в двух регионах станет заметно прохладнее, но температурный фон все равно будет на 4-5 градусов превышать климатическую норму. Сегодня, 28 сентября, в Ленобласти столбики термометров покажут плюс 20 градусов. Во вторник уже похолодает до 17 градусов, а в среду температура поднимется до 19 градусов. Все эти дни в области будет солнечно, сильных осадков не ожидается.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге установлен третий за сентябрь температурный рекорд.