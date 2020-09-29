«Арепливир» от коронавируса в аптеках регионов СЗФО пока не продают

Препарат для лечения коронавируса «Арепливир» в аптеках Северо-Западного федерального округа пока не продаётся, информации о сроках его поставки нет, сообщили в аптечных сетях Санкт-Петербурга, Калининграда и Мурманска.

В конце июня препарат для лечения коронавируса «Арепливир» на основе фавипиравира фармацевтической компании «Промомед» получил одобрение Минздрава России. Препарат применялся только в условиях стационара. В начале прошлой недели он появился в московских аптеках, цена препарата — 12 320 рублей. Как сообщал гендиректор компании «Промомед» Андрей Младенцев, «Арепливир» должен поступить в региональные аптеки в ближайшее время.

Представители крупных аптечных сетей Санкт-Петербурга, опрошенные РИА Новости в понедельник утром, сообщили, что пока «Арепливира» нет в розничной продаже, заказы на его приобретение пока не принимаются.

«Арепливира» пока нет в наличии. Когда поступит этот препарат, нам еще не сообщали», — сказала оператор справочной службы сети «Петербургские аптеки».

Возможные сроки поступления препарата не смогли назвать представители сети аптек «Вита», а также сетей «Социальные аптеки» и «Озерки».

«Заказы пока не принимаются», — сказала представитель «Социальных аптек».

В «Озерках» корреспонденту РИА Новости в качестве потенциального покупателя предложили оформить «индивидуальный запрос», чтобы получить информацию о возможных сроках доставки «Арепливира» и его стоимости, которая, по словам оператора справочной службы, составит около 12 тысяч рублей.

«Это не заказ лекарства, а именно запрос», — уточнила собеседница агентства.

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По запросу «купить «Арепливир» в Санкт-Петербурге» в интернете предлагается приобрести этот препарат по предварительному заказу с доставкой через московскую службу заказа лекарств. При этом на ее сайте указана цена в размере «от 13950 рублей» за упаковку, стоимость доставки, согласно сайту этой службы, варьируется от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей. Согласно данным российского фармацевтического портала, пока «Арепливир» в Санкт-Петербурге не предлагается к покупке.