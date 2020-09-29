Суд прекратил производство по иску из-за удара флейтой в театре Санкт-Петербурга

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в результате мирового соглашения между сторонами прекратил производство по иску Елизаветы Видус к ФГБУК «Академический малый драматический театр – театр Европы» о возмещении вреда здоровью после посещения постановки «Гамлет», во время которой в неё отлетела часть флейты.

«Суд постановил утвердить мировое соглашение, положение которого суд не разглашает», — объявила судья Ирина Воробьева.

Из иска следовало, что 5 декабря 2019 года во время показа театральной постановки Видус получила рану головы театральным реквизитом: от металлической флейты отлетела часть и отскочила в зрительный зал. Как заявляет истица, ее моральные страдания заключаются в том, что после этого спектакль не был остановлен, выйти из зала ей помогала подруга и сидящий впереди зритель, а медработник театра намазала рану мазью для ушибов. После этого женщина сама обратилась за медицинской помощью и получила больничный лист о временной утрате трудоспособности.

Сообщалось, что Видус просила взыскать с театра более 66 тысяч рублей расходов, а также компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей, штраф за неисполнение требований потребителя в размере 50% от суммы, присуждённой судом.

Позже представительница Видус заявила, что просит закрыть судебное заседание из-за пункта о конфиденциальности, который есть в мировом соглашении.

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Представитель театра Владимир Сторублевцев сообщил журналистам, что актёр театра Данила Козловский, который играл Гамлета, принёс свои извинения Видус в частном порядке. На этом судебном заседании Козловский был заявлен как третье лицо по иску, но в суд он не явился.