«Горэлектротранс» Санкт-Петербурга купит в лизинг 13 трамваев за 1,2 млрд руб

ГУП «Горэлектротранс» Санкт-Петербурга объявил аукцион на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) 13 трамваев, начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 1,2 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.

Предприятие планирует приобрести 11 двухсекционных и два трехсекционных трамвая с низким полом. В качестве источника финансирования указаны собственные средства предприятия (субсидия на увеличение уставного фонда).

«Предмет лизинга передаётся Лизингополучателю в лизинг на срок 48 месяцев», — говорится в документации.

Передача трамвайных вагонов должна произойти в марте 2021 года.

В требованиях указано, в частности, что трамвайные вагоны должны быть новыми, 2020 года выпуска, и оснащены системой подсчёта пассажиропотока. Каркас кузова должен быть цельнометаллическим, а интерьер должен быть выполнен из алюминия или эквивалента.

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Проведение аукциона запланировано на 28 октября.