Мужчина дважды обманул пенсионерку из Петербурга и на третий раз попался полицейским

Неизвестный позвонил 82-летней жительнице Васильевского острова на домашний телефон 22 сентября. Он представился сотрудником «государственного профилактория».

Звонивший уверял, что пенсионерке необходимо приобрести лекарства. Через пару часов ее квартиру на Железноводской улице посетил неизвестный и продал хозяйке таблетки за 14 тысяч рублей. Препарат рекомендован мужчинам для усиления эрекции и якобы содержит женьшень и перуанскую маку – клоповник из семейства капустных.

Спустя два дня к женщина снова пришел неизвестный, он смог продать две упаковки «Сибирской лиственницы» за 84,6 тыс. рублей.

Ущерб при этом составил 98,6 тыс. рублей. Тогда же завели уголовное дело за мошенничество. Известны приметы «продавца»: славянский тип лица, на вид 25-30 лет, одет в кожаную куртку темного цвета.

Уже 28 сентября вечером пенсионерке снова позвонили. Ей предложили купить препарат «Garlik» за 148 тысяч рублей, который является обычным чесноком. Женщина сразу позвонила в полицию и продавца поймали в квартире пенсионерки. Им оказался 32-летний безработный житель Воркуты.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливаются сообщники подозреваемого.

Ранее ivbg.ru писал, что пенсионерка из Кузьмоловского отдала 150 тысяч рублей мошенницам-соцработникам. Они предложили заменить денежные купюры. Взяв деньги, женщины скрылись.