Вчера, 28 сентября, в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе попала 91-летняя пенсионерка с отравлением. Ее состояние оценили как средней степени тяжести.

По предварительным данным, утром женщина упала в коридоре квартиры на Народной улице в Петербурге. Грохот услышала проживающая с ней дочь — она увидела лежащую на полу мать и вызвала скорую.

У пенсионерки диагностировали острое отравление грибами, кишечное кровотечение, коллапс неизвестной этиологии и ушиб лица. Ей оказали необходимую медицинскую помощь. Информация о случившемся передана полицейским.

Ранее ivbg.ru писал, что в Санкт-Петербурге студентка отравилась таблетками и придумала историю об изнасиловании. Девушка приняла таблетки в связи с плохим самочувствием и ей стало еще хуже.