Ленобласть бьет рекорды по производству грибов

В Ленинградской области с начала года произвели четыре тысячи тонн грибов, что превышает показатель за предыдущий год почти на 50%. О соответствующих результат отчитался областной комитет по агропромышленному рыбохозяйственному комплексу.

Такой объем производства достигнут благодаря работающим в Ленинградской области трем крупным производителям шампиньонов и крупнейшему в России производителю убстрата вешенки общей проектной мощностью около 11 тыс. тон грибов в год. Это 10% всех промышленных грибов России.

Предприятия не собираются останавливаться на достигнутом и намерены увеличить объемы и ассортимент грибной продукции. Отечественная продукция почти полностью вытеснила импорт и достигла годового производства 100 тыс. тонн. В регионе предусмотрена субсидия в размере 5,14 млн рублей на 1 гектар посевных площадей для предприятий круглогодичного производства.

Ранее ivbg.ru писал, что консервы из салаки и кильки теперь производят в Усть-Луге. В ближайших планах компании — расширение ассортимента и открытие собственного складского комплекса, оптово-распределительного центра на Гостилицком шоссе емкостью 10 тысяч тонн продукции единовременного хранения.