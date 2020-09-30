Власти Ленобласти готовы развернуть еще около 2 тыс коек для пациентов с COVID-19

В Ленинградской области готовы в случае необходимости за три дня увеличить число коек для пациентов с коронавирусом с 866 до 2316, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
«В случае необходимости, мы готовы развернуть за три дня с 866 до 2316 коек для пациентов с COVID-19 в наших стационарах. Будем действовать, исходя из эпидситуации», — отметил глава комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, в регионе вне зависимости от эпидситуации планируется сохранить плановую медицинскую помощь.
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