Россиян-долгожителей больше всего в Северной Осетии, Санкт-Петербурге и Москве – эксперт

Автор: Александр Селиванов
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Самый большой процент россиян старше 80 лет — возраста долгожителей — наблюдается в Северной Осетии, Санкт-Петербурге и Москве, сообщила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова, основываясь на данных Росстата.

На начало 2020 года в России проживало более 32 миллионов человек старше 60 лет. Всего в России более 146 миллионов жителей.

«Мы часто говорим о продолжительности жизни. Это довольно сложный и зависящий от многих факторов показатель. И одним из факторов является численность населения самых старших возрастных групп – долгожителей, к которым относят население старше 80 лет. И в России это немногочисленное поколение, так как на него пришлись огромные потери Великой Отечественной войны, а сейчас в эту группу постепенно входит поколение «детей войны», которых изначально рождалось намного меньше», — объяснила Егорова.

Она добавила, что больше всего долгожительниц (80+) живёт в Северной Осетии – 23,5% от числа людей старше 60 лет, Санкт-Петербурге и Москве – 23,02% и 22,94%, Тамбовской, Рязанской, Воронежской и Тульской областях – более 22%.

«А меньше всего в Чукотском автономной округе – всего 3,71%, Магаданской области – 9,87%, Республике Тыва – 10,48%», — привела данные эксперт.

По ее словам, с мужчинами-долгожителями ситуация схожая: на первом месте Северная Осетия-Алания (17,25%), Москва (17,03%) и Санкт-Петербург (15,86%). Далее идут республики Кавказа: Карачаево-Черкесия, Дагестан, Кабардино-Балкария. По данным Егоровой, схожи и регионы с наименьшей долей: Чукотский автономный округ (2,04%), Магаданская область (3,99%), Камчатский край (5,49%).

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