Россиян-долгожителей больше всего в Северной Осетии, Санкт-Петербурге и Москве – эксперт

Самый большой процент россиян старше 80 лет — возраста долгожителей — наблюдается в Северной Осетии, Санкт-Петербурге и Москве, сообщила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова, основываясь на данных Росстата.
На начало 2020 года в России проживало более 32 миллионов человек старше 60 лет. Всего в России более 146 миллионов жителей.
Она добавила, что больше всего долгожительниц (80+) живёт в Северной Осетии – 23,5% от числа людей старше 60 лет, Санкт-Петербурге и Москве – 23,02% и 22,94%, Тамбовской, Рязанской, Воронежской и Тульской областях – более 22%.
По ее словам, с мужчинами-долгожителями ситуация схожая: на первом месте Северная Осетия-Алания (17,25%), Москва (17,03%) и Санкт-Петербург (15,86%). Далее идут республики Кавказа: Карачаево-Черкесия, Дагестан, Кабардино-Балкария. По данным Егоровой, схожи и регионы с наименьшей долей: Чукотский автономный округ (2,04%), Магаданская область (3,99%), Камчатский край (5,49%).