Школьники из Волосовского района подключились к всероссийскому марафону «Точек роста»

Школьники Сельцовской средней представили проект «Времена года» с использованием квадрокоптеров

Также ученики и их педагоги приняли участие во фрагменте урока технологии «3D – моделирование в программе SketchUP», а одна из учениц школы защитила свой авторский проект «Ручное ткачество. Аксессуары к летнему наряду».

Кроме того, школьники побывали на онлайн-уроках по ОБЖ и технологии, объединивших «Точки роста» в разных регионах России.

Центры «Точка роста» открываются в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». В Ленинградской области с учетом открытых в прошлом году центров работает 51 «Точка роста», 23 из которых открылись в 2020 году.

Как уже ранее писал ivbg.ru, на инвестиции в образование в 47 регионе предусмотрено 5 млрд рублей, из них 2,2 миллиарда пойдут на укрепление материально-технической базы, то есть на оснащение учреждений необходимым оборудованием. Этот показатель является рекордным за всю историю региона. При этом 2,7 млрд рублей планируется потратить на строительство новых школ.