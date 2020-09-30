Александр Дрозденко рассказал, почему Ленобласть так популярна у инвесторов

Глава Ленобласти выступил на Балтийском региональном инвестиционном форуме (BRIEF-20), который собрал более 700 участников из 10 стран для обсуждения новых инвестиционных возможностей.
По словам главы 47 региона, Ленобласть привлекает инвесторов общими границами с Евросоюзом, близостью к трудовому и потребительскому рынку Санкт-Петербурга, а также развитой инфраструктурой.
Глава региона напомнил, что суммарный объем инвестиций по десяти крупнейшим инвестпроектам, которые сейчас реализуются на территории региона, составляет более 2,5 трлн рублей, в результате их реализации будет создано более 18 тысяч рабочих мест.
Отметим, что основными темами форума BRIEF-20 в этом году станут перестройка глобальных и создание региональных цепочек добавленной стоимости, тенденции регионализации международной экономики, поиск инвестиционных и экспортных ниш для предприятий Ленобласти в новых экономических реалиях.