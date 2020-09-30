Александр Дрозденко рассказал, почему Ленобласть так популярна у инвесторов

Глава Ленобласти выступил на Балтийском региональном инвестиционном форуме (BRIEF-20), который собрал более 700 участников из 10 стран для обсуждения новых инвестиционных возможностей.

По словам главы 47 региона, Ленобласть привлекает инвесторов общими границами с Евросоюзом, близостью к трудовому и потребительскому рынку Санкт-Петербурга, а также развитой инфраструктурой.

«Через наш регион проходит более четверти общероссийского объема внешнеторговых грузов. Опыт инвесторов показывает, что локализация в Ленинградской области дает им возможность работать как на российском рынке, так и ориентироваться на экспорт, встраиваясь в глобальные цепочки добавленной стоимости», – отметил Александр Дрозденко.

Вам будет интересно BRIEF’20 принесет 10 млрд рублей инвестиций в Ленобласть Ленобласть заключит инвестиционные соглашения на более чем 10 млрд рублей на Балтийском региональном инвестиционном форуме BRIEF’20. Соглашения регламентируют размещения в... 24.09.2020 236

Глава региона напомнил, что суммарный объем инвестиций по десяти крупнейшим инвестпроектам, которые сейчас реализуются на территории региона, составляет более 2,5 трлн рублей, в результате их реализации будет создано более 18 тысяч рабочих мест.

«Реализация таких крупных проектов несет за собой положительный синергетический эффект: новые рабочие места, дополнительные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней, а также возможность создания новых предприятий в смежных отраслях», – сказал Александр Дрозденко.

Отметим, что основными темами форума BRIEF-20 в этом году станут перестройка глобальных и создание региональных цепочек добавленной стоимости, тенденции регионализации международной экономики, поиск инвестиционных и экспортных ниш для предприятий Ленобласти в новых экономических реалиях.