В России могут перейти на новую методику расчета МРОТ

Правительство внесло в Государственную думу законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 2021 года.

По словам заместителя главы фракции «Единая Россия» в нижней палате Андрея Исаева, проект внесен в парламент вместе с проектом бюджета.

Документ предполагает отказ от расчета прожиточного минимума как статистического показателя и установить его на уровне 44,2% от среднедушевого дохода. МРОТ предполагается установить на уровне 42% от медианной зарплаты.

Медианная зарплата – середина зарплатной ведомости, показатель, ниже и выше которого имеют доход исследуемое количество сотрудников.