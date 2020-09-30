В Горелово появится новый завод по производству медицинского оборудования и реагентов

«БиоВитрум» построит в Горелово новый производственно-складской комплекс по выпуску медоборудования и реагентов. Ленобласть и компания подписали соглашение о сотрудничестве.

Планируется, что новое предприятие будет производить медоборудование, реагенты и расходные материалы для онкологической диагностики и бактериологических исследований. Завод разместится на территории промышленной зоны “Горелово” в Ломоносовском районе. Стоимость проекта — 500 миллионов рублей, предприятие создаст 200 новых рабочих мест.

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