Врач призвал жителей Ленобласти продолжать носить маски

Главный санитарный врач по Выборгскому району Игорь Захаров призвал жителей носить маски в общественных местах, чтобы обезопасить себя и других от заражения коронавирусом.

По его словам, с начала сентября случаи заболевания стали утяжеляться — увеличилось число инфицированных COVID-19, которые не могут оставаться дома на лечении и которым требуется госпитализация. Поэтому сейчас очень важно носить средства индивидуальной защиты.

“Каждый, в первую очередь, должен заняться собой — носить маски, постоянно мыть руки мылом”, — отметил Игорь Захаров.

Ранее врач заявил, что Выборгский район близок к переходу в “красную” зону по коронавирусу. Он связывает увеличение числа новых зараженных с большим наплывом туристов.