Дрозденко поблагодарил предприятия, поддерживающие область в период COVID-19

Александр Дрозденко вручил благодарственные письма компаниям, оказавшим благотворительную помощь медицинским организациям и волонтерским движениям Ленобласти в период пандемии.

Церемония состоялась 30 сентября в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума (BRIEF’20).

«У этого бизнеса есть душа и сердце», – отметил Александр Дрозденко

Губернатор Ленинградской области рассказал, что в непростой период COVID-19 не все вопросы могли быть решены лишь за счет областного бюджета. В этом очень помог ряд компаний. А представители бизнеса поблагодари руководство региона за оперативную связь в формате 24/7 и возможность работать без остановки.

Предприятия и организации, пришедшие на выручку Ленобласти: