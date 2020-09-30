Дрозденко поблагодарил предприятия, поддерживающие область в период COVID-19

Автор: Сергей Агутин
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Александр Дрозденко вручил благодарственные письма компаниям, оказавшим благотворительную помощь медицинским организациям и волонтерским движениям Ленобласти в период пандемии.

Церемония состоялась 30 сентября в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума (BRIEF’20).

«У этого бизнеса есть душа и сердце», – отметил Александр Дрозденко

Губернатор Ленинградской области рассказал, что в непростой период COVID-19 не все вопросы могли быть решены лишь за счет областного бюджета. В этом очень помог ряд компаний. А представители бизнеса поблагодари руководство региона за оперативную связь в формате 24/7 и возможность работать без остановки.

Предприятия и организации, пришедшие на выручку Ленобласти:

  • «Ингка Сентерс Рус Оперэйшн»;
  • «Филип Моррис Ижора»;
  • «Якобс Дау Эгбертс Рус»;
  • «ИКЕА Индастри Тихвин»;
  • «Крес Нева»;
  • «Интернешнл Пейпер»;
  • «Йотун Пэйнтс»;
  • «Респираторный комплекс»;
  • «Торговый дом ТЕРМЕКС»;
  • «ЦЕНТР ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»;
  • «Петрострой»;
  • «ПОЛИС Групп»;
  • «Ультрамар»;
  • «Респираторный комплекс»;
  • «Энергопроект-Инжиниринг»;
  • «Инфо-ТЕКС»;
  • «Цесла»;
  • «Акционерный Банк «РОССИЯ»;
  • «ИКЕА ДОМ»;
  • Азербайджанская диаспора Санкт-Петербурга.