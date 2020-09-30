Дрозденко поблагодарил предприятия, поддерживающие область в период COVID-19

Александр Дрозденко вручил благодарственные письма компаниям, оказавшим благотворительную помощь медицинским организациям и волонтерским движениям Ленобласти в период пандемии.
Церемония состоялась 30 сентября в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума (BRIEF’20).
«У этого бизнеса есть душа и сердце», – отметил Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области рассказал, что в непростой период COVID-19 не все вопросы могли быть решены лишь за счет областного бюджета. В этом очень помог ряд компаний. А представители бизнеса поблагодари руководство региона за оперативную связь в формате 24/7 и возможность работать без остановки.
Предприятия и организации, пришедшие на выручку Ленобласти:
- «Ингка Сентерс Рус Оперэйшн»;
- «Филип Моррис Ижора»;
- «Якобс Дау Эгбертс Рус»;
- «ИКЕА Индастри Тихвин»;
- «Крес Нева»;
- «Интернешнл Пейпер»;
- «Йотун Пэйнтс»;
- «Респираторный комплекс»;
- «Торговый дом ТЕРМЕКС»;
- «ЦЕНТР ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»;
- «Петрострой»;
- «ПОЛИС Групп»;
- «Ультрамар»;
- «Респираторный комплекс»;
- «Энергопроект-Инжиниринг»;
- «Инфо-ТЕКС»;
- «Цесла»;
- «Акционерный Банк «РОССИЯ»;
- «ИКЕА ДОМ»;
- Азербайджанская диаспора Санкт-Петербурга.