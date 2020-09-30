Почти половина россиян ищет подработку

Согласно опросу Worki и ResearchMe, 48% россиян ищут подработку. На первом месте по популярности работа охранника. На втором – курьера. На третьем – продавца в магазине.

Каждый третий россиянин готов тратить на подработку до 10 часов в неделю. Большинство опрошенных рассчитывает получать за нее 10-20 тысяч рублей. В поиске подработки сейчас находятся 30% людей в возрасте 18-25 лет.

Главные причины для поиска дополнительного источника дохода, по данным опроса, – это желание молодых людей получить опыт по специальности и ухудшение материального положения семьи.

Опрос проводился с августа по сентябрь 2020 года. В нем поучаствовали 3000 респондентов старше 16 лет со всей России.