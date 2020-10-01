Стоимость масок в метро Санкт-Петербурга снизилась до 10 руб – власти

Стоимость масок в киосках «Первая полоса» на станциях метрополитена в Санкт-Петербурге снизилась до 10 рублей, говорится в сообщении аппарата вице-губернатора города Максима Соколова.

«Сегодня на всех станциях петербургского метрополитена в «Первой полосе» пассажиры имеют возможность приобрести средства индивидуальной защиты — одноразовые маски в упаковке. С 1 октября, в связи с усилением мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, принято решение снизить стоимость средств индивидуальной защиты для пассажиров подземки до 10 рублей», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, ранее маски в метро продавались по 19 рублей.

Ранее сообщалось, что дополнительные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции вводятся в общественном транспорте Петербурга — с 1 октября пассажиров без масок и перчаток не будут пускать в салоны автобусов, троллейбусов и трамваев, на станции метрополитена. Также пассажиры такси и автомобилей каршеринга обязаны использовать маски и перчатки.

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Согласно постановлению правительства Петербурга № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции», использование средств индивидуальной защиты является обязательным в общественных местах, к которым относятся вестибюли и станции метрополитена, остановки и салоны общественного транспорта.