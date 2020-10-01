В поселке Апраксин молодого человека сбил поезд

Молодого человека в тяжелом состоянии обнаружили у железнодорожной станции “Апраксин” в Кировском районе Ленобласти.

По предварительным данным, он попал под поезд. Молодого человека доставили в Шлиссельбургскую районную больницу ночью 30 сентября. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, у него множество ран, ушибов, ссадин и черепно-мозговая травма. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, пишет 47channel.

Ранее мы рассказывали, что подросток неудачно споткнулся о скамейку на платформе и упал на пути прямо перед идущим грузовым поездом. Юноша выжил, но ему отрезало ногу.