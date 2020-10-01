В 2021 году в Ленинградской области пройдет конкурс «Инвестор года»

Александр Дрозденко подписал постановление правительства Ленинградской области о проведении ежегодного конкурса среди региональных инвесторов.

На конкурсе представлены несколько номинаций. Будут выбраны четыре стратегических инвестора в сферах:

промышленной;

социальной;

туристической;

агропромышленной;

транспортной.

«Стратегический инвестор Ленинградской области» будет награжден дипломом за подписью губернатора и получит нефинансовые меры государственной поддержки. К таковым относятся:

личный куратор проекта из регионального правительства;

оперативная помощь по всем вопросам;

информационная поддержка и пр.

Номинация будет и у муниципальных образований – «Самый инвестиционно-гостеприимный район (городской округ) Ленинградской области». Победители получат:

информационное освещение на областном инвестиционном портале;

презентацию на областном стенде на инвестиционных форумах, таких как ПМЭФ;

презентацию на Балтийском региональном инвестиционном форуме.