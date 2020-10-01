В 2021 году в Ленинградской области пройдет конкурс «Инвестор года»

Александр Дрозденко подписал постановление правительства Ленинградской области о проведении ежегодного конкурса среди региональных инвесторов.
На конкурсе представлены несколько номинаций. Будут выбраны четыре стратегических инвестора в сферах:
- промышленной;
- социальной;
- туристической;
- агропромышленной;
- транспортной.
«Стратегический инвестор Ленинградской области» будет награжден дипломом за подписью губернатора и получит нефинансовые меры государственной поддержки. К таковым относятся:
- личный куратор проекта из регионального правительства;
- оперативная помощь по всем вопросам;
- информационная поддержка и пр.
Номинация будет и у муниципальных образований – «Самый инвестиционно-гостеприимный район (городской округ) Ленинградской области». Победители получат:
- информационное освещение на областном инвестиционном портале;
- презентацию на областном стенде на инвестиционных форумах, таких как ПМЭФ;
- презентацию на Балтийском региональном инвестиционном форуме.
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