В 2021 году в Ленинградской области пройдет конкурс «Инвестор года»

Автор: Сергей Агутин
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Александр Дрозденко подписал постановление правительства Ленинградской области о проведении ежегодного конкурса среди региональных инвесторов.

На конкурсе представлены несколько номинаций. Будут выбраны четыре стратегических инвестора в сферах:

  • промышленной;
  • социальной;
  • туристической;
  • агропромышленной;
  • транспортной.

«Стратегический инвестор Ленинградской области» будет награжден дипломом за подписью губернатора и получит нефинансовые меры государственной поддержки. К таковым относятся:

  • личный куратор проекта из регионального правительства;
  • оперативная помощь по всем вопросам;
  • информационная поддержка и пр.

Номинация будет и у муниципальных образований – «Самый инвестиционно-гостеприимный район (городской округ) Ленинградской области». Победители получат:

  • информационное освещение на областном инвестиционном портале;
  • презентацию на областном стенде на инвестиционных форумах, таких как ПМЭФ;
  • презентацию на Балтийском региональном инвестиционном форуме.
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01.10.2020 61