На станции Пери пенсионерка лишилась части ноги, пытаясь проползти под поездом

Сообщение о происшествии на железнодорожной станции “Пери” во Всеволожском районе Ленобласти поступило днем 1 октября.

По предварительным данным, 67-летняя петербурженка шла по служебному переходу и решила проползти под вагоном грузового поезда. В этот момент состав тронулся. В результате, пенсионерке отрезало стопу. Ее госпитализировали в шоковом состоянии, сообщают в пресс-службе УТ МВД по Северо-Западу.

Ранее мы сообщали, что на станции Пелла споткнувшемуся о скамейку подростку отрезало ногу поездом.