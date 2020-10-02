Депутат Госдумы Елена Строкова считает, что одному из родителей учеников младших классов на время каникул необходим оплачиваемый отпуск.

С соответствующим предложением она обратилась к министру труда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой, передает RT.

Уточняется, что речь идет о внеочередных каникулах, введенных в связи с коронавирусом. В таком случае родители-одиночки смогут следить за детьми, если их больше не с кем оставить.

«Введение оплачиваемого отпуска для одного из родителей позволит обезопасить ребенка в подобный период», — объяснила парламентарий.

Власти Ленинградской области не планируют перенос осенних школьных каникул из-за распространения COVID-19. Как и планировалось, школьники будут отдыхать с 26 октября по 3 ноября. Аналогичных планов придерживаются власти соседнего Санкт-Петербурга.