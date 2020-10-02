Главврач больницы в Санкт-Петербурге уволился после 22 лет работы на этом посту

Главный врач Мариинской больницы Олег Емельянов, руководивший учреждением 22 года, покидает пост по собственному желанию, сообщает комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

«Главный врач Мариинской больницы Емельянов Олег Владиславович покидает пост по собственному желанию. Временно исполняющей обязанности главного врача назначена Евгения Михайловна Рубежова, занимавшая пост заместителя главного врача», — говорится в сообщении.

Емельянов руководил крупнейшей больницей Петербурга 22 года.

Отмечается, что за это время в Мариинской больнице было открыто 26 новых структурных подразделений, в 2018 году заработал новый лечебный корпус, начал свою работу Центр роботизированной хирургии, открыты новые профильные отделения, отремонтированы все корпуса. В настоящее время Мариинская больница является одним из ведущих современных многопрофильных стационаров города с командой высококвалифицированных специалистов.