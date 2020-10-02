У подозреваемого в налете на пункт приема металлолома в Выборге нашли оружейный арсенал

Вчера, 1 октября, полицейские задержали 38-летнего жителя Выборга. Его подозревают в налете на пункт приема металлолома на Кузнечной улице.

Добычей злоумышленника стали 50 тысяч рублей. При обыске у мужчины дома и в автомобиле нашли три карабина, почти 1300 пуль и патронов различных калибров, а также пистолет-пулемент Судаева.

Предположительно, он увлекался кустарным производством оружие и боеприпасов — на это указывают найденные картонные коробки с сотнями капсюлей-взрывателей, которые используются для сборки патронов, а также полимерные пакеты с сыпучим серым веществом, передает 47news.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее ivbg.ru писал, что в Рябово в ходе обысков по делу об изнасиловании найден арсенал со взрывчаткой. В квартире найдены патрон к авиационной 20-миллиметровой пушке, две гранаты и 150 граммов пороха.