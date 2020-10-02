Мать, уронившая 5-летнюю девочку в реку во Всеволожском районе, отправится на лечение

В июле этого года 35-летняя пьяная жительница Петербурга несла на руках 5-летнюю девочку. Женщина начала переходить в неположенном месте железнодорожный мост над рекой Грузинка во Всеволожском районе.

Находясь на мосту, женщина попала под проходившую мимо электричку, выронив девочку из рук в реку. Ребенок скончался на месте от полученных травм.

Комиссия показала, что женщина страдает хроническим психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении. В результате уголовное дело направили для рассмотрения во Всеволожский городской суд, который решит вопрос о дальнейшем лечении петербурженки.

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