Внедорожник переехал велосипедиста в Тосненском районе

Вчера вечером, 2 октября, на 106 километре трассы «Кемполово – Выра – Тосно – Шапки» в Тосненском районе произошла авария.

По предварительным данным, внедорожник Hyundai Santa Fe под управлением 59-летней женщины наехал на велосипедиста. Пострадавший, предположительно, еще до этой аварии лежал на проезжей части, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Пострадавший скончался на месте от полученных травм. На вид ему около 45-50 лет. Устанавливаются личность погибшего и обстоятельства произошедшего.

Ранее ivbg.ru писал, что ребенок на велосипеде попал под поезд в Волосовском районе. 10-летний мальчик почти пропустил товарный состав и, когда последний вагон уже почти проехал, ребенок начал движение на велосипеде и был сбит встречным поездом.