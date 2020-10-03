Мужчина обвинил зоозащитников в краже пожилого пса в Гатчинском районе

Сегодня, 3 октября, в социальной сети появился пост с просьбой о помощи в поисках 23-летнего пса по кличке Дик. Хозяева считают, что животное украли некие зоозащитники.

«Случилось так ,что Дик вышел незаметно за калитку, кто-то сфоткал и выставил пост, хотя собаку сразу забрали домой. Зоозащитники приехали проверить, так как собака волочила ноги и была облезлая. Приезжал ветеринар, сказал, что это старческие болезни и вывозить собаку нельзя, она это не вынесет, решили, что Дик будет доживать свой век дома», — рассказал владелец пса.

Уточняется, что «зоозащитники» не успокоились: рано утром 24 сентября неизвестные забрались на территорию частного дома Лукашах Гатчинского района, отвязали собаку и увезли, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее ivbg.ru писал, что хозяева бросили собаку с запиской на детской площадке в Мурино. Прежние хозяева пишут, что приюты требовали за животное слишком много денег либо вовсе отказывались принимать.