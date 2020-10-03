Жителей Ленобласти в воскресенье ждут небольшие дожди

В Ленинградской области в воскресенье, 4 октября, ночью ожидается переменная облачность. Соответствующим прогнозом поделились синоптики ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

При этом днем прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью ожидается местами, преимущественно на западе небольшой дождь, днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди.

Ветер будет восточный, юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +7 до +12 градусов, местами от +2 до +5 градусов, днем от +12 до +17 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.