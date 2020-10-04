В Ленобласти за сутки выявили 78 зараженных коронавирусом — данные на 4 октября

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 78 человек, в Санкт-Петербурге — у 392 Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 4 октября.

В России за указанный период выявлено 10 499 новых случаев коронавируса (всего 1,21 млн), зафиксировано 107 летальных исходов (всего 21,3 тыс.). Полностью выздоровело при этом 3284 человека (всего 979,1 тыс.).

Ранее ivbg.ru писал, что в Ленинградской области три района сменили зоны коронавирусных ограничений. Теперь актуальное деление по зонам выглядит следующим образом: